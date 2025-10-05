Ordu 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava sıcaklığı 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa civarında olacak. Bu koşullar sabah ve akşam serinlik hissini artırabilir.

6 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında değişecek. 7 Ekim Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar da seçmek önemlidir. Sıcaklıkların serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinin. Bu şekilde vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak da önemlidir. Bu, hem sağlığınızı korur hem de keyifli vakit geçirmenizi sağlar.