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Ordu 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Ordu 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 ve 7 Haziran tarihlerinde de güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, Haziran ayının ilerleyen günlerinde yağışların artması muhtemel. 8 Haziran Pazar günü bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Böyle bir durumda, açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmeniz faydalı olacaktır.

Günlük yaşamda, güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Hazırlıklı olmak konforunuzu artırır. Böylece olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmiş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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