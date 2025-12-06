Ordu 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu farklı ilçelerde değişiklik gösteriyor. Ünye'de sıcaklık 19°C civarında olacak. Gölköy'de bu değer 12°C'ye düşecek. Bu farklılık, Ordu'nun coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Denize olan uzaklık da etkili.

Önümüzdeki günlerde, Ordu genelinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Pazar günü sıcaklığın 17°C civarında olması öngörülüyor. Hafta ortasında sıcaklık 13-16°C arasında değişecek. Bu durum, Ordu'nun ılıman ikliminin süreceğini gösteriyor.

Bölgede beklenen hava koşulları nem oranını artıracak. Yağışların artması, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektirir. Doğa yürüyüşleri planlayanların uygun kıyafetler giymesi önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ayrıca zeminlerin kayganlaşması, trafik güvenliği açısından tehlike yaratabilir.

Ordu'nun kıyı bölgelerinde deniz seviyesinin yükseleceği tahmin ediliyor. Dalga boylarının artması bekleniyor. Bu durum, deniz kenarında vakit geçirenleri ve balıkçıları dikkatli olmaya zorlayacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, Ordu'da daha güvenli ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.