Ordu 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bölgesel düzensiz yağmurlarla bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C, gece en düşük sıcaklık ise 9°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %75 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Cumartesi günü 11 Ekim 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. Pazar günü 12 Ekim 2025'te ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C seviyelerine düşecek.

Hava koşullarında değişkenlik olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak akıllıca. Yağmurluk ve şemsiye gibi hazırlıklarla dışarı çıkmak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

Ordu'da 10 Ekim 2025 Cuma günü başlayarak hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önerilir. Günlük planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmalısınız.