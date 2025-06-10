HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 10 Haziran Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 10 Haziran Salı hava durumu güneşli olacak.

Ordu 10 Haziran Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25°C olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir gün sunuyor.

11 Haziran Çarşamba günü de hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Bol güneş ışığıyla güneşli bir gün geçireceğiz. 12 Haziran Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye yükselebilir. Bu gün çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcak günlerde denize girmeyi veya gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi düşünebilirsiniz.

Ordu'nun Haziran ayı genelinde ortalama sıcaklıkları 18°C ile 21°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %83 civarında seyrediyor. Bu durum, yaz aylarının geldiğini ve hava koşullarının daha sıcak, nemli olacağını gösteriyor.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini unutmamak önemli. Dışarıda vakit geçirirken, güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Şapka ve güneş gözlüğü ile başınızı ve gözlerinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de serin kalmanıza yardımcı olur.

Öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Bu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, gölgelik alanları tercih etmenizde fayda var. Koruyucu önlemler almanız da önerilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden, teri emen ve vücudunuzu serin tutan giysiler seçmek rahatlık sağlayacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek planlarınızı güncel tutmanız akıllıca olacaktır. Gerekirse esnek olmayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metiner'den AK Partili isme yanıt geldi: "Keşke yazmasaydın"Metiner'den AK Partili isme yanıt geldi: "Keşke yazmasaydın"
İş yerine el bombalı saldırı! İşte o anlar...İş yerine el bombalı saldırı! İşte o anlar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir'deki kazada 5 kişi ölmüştü! Acı detaylar ortaya çıktı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.