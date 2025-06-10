Ordu 10 Haziran Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25°C olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir gün sunuyor.

11 Haziran Çarşamba günü de hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Bol güneş ışığıyla güneşli bir gün geçireceğiz. 12 Haziran Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye yükselebilir. Bu gün çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcak günlerde denize girmeyi veya gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi düşünebilirsiniz.

Ordu'nun Haziran ayı genelinde ortalama sıcaklıkları 18°C ile 21°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %83 civarında seyrediyor. Bu durum, yaz aylarının geldiğini ve hava koşullarının daha sıcak, nemli olacağını gösteriyor.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini unutmamak önemli. Dışarıda vakit geçirirken, güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Şapka ve güneş gözlüğü ile başınızı ve gözlerinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de serin kalmanıza yardımcı olur.

Öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Bu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, gölgelik alanları tercih etmenizde fayda var. Koruyucu önlemler almanız da önerilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden, teri emen ve vücudunuzu serin tutan giysiler seçmek rahatlık sağlayacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek planlarınızı güncel tutmanız akıllıca olacaktır. Gerekirse esnek olmayı unutmayın.