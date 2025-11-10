Ordu 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde puslu ve güneşli bir şekilde başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Nem oranı %80 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 17:14 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 11 Kasım Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava beliriyor. Sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında değişecek. 12 Kasım Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 13 Kasım Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Uygun yağmurluklar da tercih edilmelidir. Yoğun yağışların olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.

Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Özellikle bodrum katları ve suya yakın bölgelerdeki eşyalar yüksek yerlere yerleştirilmelidir. Hava koşullarındaki bu değişikliklere karşı dikkatli olmak, güvenliğiniz için büyük önem taşır. Bu, çevrenizdekilerin güvenliği açısından da son derece önemlidir.