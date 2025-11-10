HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 10 Kasım 2025 tarihli hava durumu, sabah saatlerinde puslu ve güneşli bir havayla başlayacak. Gün boyu sıcaklık 19°C civarında seyredecektir. 11 Kasım'da bulutlu ve güneşli hava ile sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında olacak. 13 Kasım'da beklenen sağanak yağışlar, su baskınlarına yol açabilir. Bu dönemde, su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk kullanmak, evlerde çeşitli önlemler almak önem taşır. Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır.

Ordu 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ordu'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde puslu ve güneşli bir şekilde başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Nem oranı %80 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 17:14 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 11 Kasım Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava beliriyor. Sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında değişecek. 12 Kasım Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 13 Kasım Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Uygun yağmurluklar da tercih edilmelidir. Yoğun yağışların olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.

Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Özellikle bodrum katları ve suya yakın bölgelerdeki eşyalar yüksek yerlere yerleştirilmelidir. Hava koşullarındaki bu değişikliklere karşı dikkatli olmak, güvenliğiniz için büyük önem taşır. Bu, çevrenizdekilerin güvenliği açısından da son derece önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dediÇekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dedi
Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.