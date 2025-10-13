Ordu 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, serin ve bulutlu olacak. Bu durum, bölgenin tipik Ekim ayı iklimine uygundur. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 16°C olacak. En düşük sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu 06:38'de, gün batımı ise 17:51'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 14 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 19°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü de benzer şartlar devam edecek. Bu günlerde sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecek. 16 Ekim Perşembe günü ise kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanında su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler, nem oranının yüksek olduğunu unutmamalıdır. Rüzgar hafif esecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Gerektiğinde katları çıkarmak veya giymek yararlı olacaktır.