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Ordu 13 Mayıs Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Ordu'da hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak.

Ordu 13 Mayıs Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

14 Mayıs Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak öngörülüyor.

15 Mayıs Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

16 Mayıs Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak öngörülüyor.

Ordu'da Mayıs ayı genellikle 14.7°C ortalama sıcaklıkla geçer. Bu ayda en düşük sıcaklık 10.2°C, en yüksek sıcaklık ise 18.4°C olarak kaydedilir. Ayrıca, Mayıs ayında 105 mm yağış ve %83 nem oranı görülmektedir.

Bu dönemde yağışların artmasıyla hava daha serin ve nemli olacaktır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye kullanırken dikkatli olunması önemlidir.

Gelecek günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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