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Ordu 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 14 Mayıs Çarşamba hava durumu paylaşıldı. Ordu'da hava durumunun sabah saatlerinde hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Ordu 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra bulutların arasından ara ara güneşin çıkması öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 12.6 km/saat olacak.

15 Mayıs Perşembe günü hava, bulutların arasından güneşin ara ara görünmesiyle daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 20.2°C, gece sıcaklığı ise 11.2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %71, rüzgar hızı ise 13.0 km/saat olacak.

16 Mayıs Cuma günü hava daha sıcak olacak. Ara ara şiddetli yağmur yağması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20.9°C, gece sıcaklığı ise 12.1°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %73, rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olacak.

17 Mayıs Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 20.2°C, gece sıcaklığı ise 11.6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı ise 12.2 km/saat olacak.

Ordu'da Mayıs ayı genellikle 14.7°C ortalama sıcaklık, %83 nem oranı ve 10 yağmurlu gün ile karakterizedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığı açısından faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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