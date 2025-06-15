Ordu 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 12°C olması tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 2 km/saat civarında olacak. UV endeksi orta seviyede, 3 olarak tahmin ediliyor. Gölge sıcaklığı ise 24°C olarak öngörülüyor.

16 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında değişecek. 17 Haziran Salı günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağışın ardından hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında seyredecek. 18 Haziran Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında olacak. 19 Haziran Perşembe günü parlak güneş ışığı altında hava sıcaklığı 24°C ile 13°C arasında değişecek. 20 Haziran Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlar ve güneşli günlerle karışık olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak da faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Seyahat planlarınız varsa hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak yolculuğunuzu daha konforlu ve güvenli hale getirir. Özellikle dağlık bölgelerde veya deniz kenarında rüzgar etkisi artabilir. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda vardır.

Hava koşullarına göre esnek planlar yapmak önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak günlük yaşamınızı daha rahat geçirmenize yardımcı olur.