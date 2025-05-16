Ordu 16 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, öğleden sonra ise güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Rüzgar saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %70 seviyelerinde olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 32°C'ye ulaşacak. 18 Mayıs Pazar günü ise daha serin bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 17°C civarında gerçekleşecek. 19 Mayıs Pazartesi günü değişken bulutlulukla birlikte 17°C'lik bir sıcaklık bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü hava tekrar 21°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklık artışının gözlemlendiği günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Serin günlerde ise kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı önlem almak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Kaygan zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaları sabitlemek gerekiyor. Çatı gibi yüksek alanlarda da dikkatli olunmalıdır.