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Ordu 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Ordu'da hava durumu, güneşli hava ile birlikte 32°C'ye kadar yükselecek.

Ordu 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava, sabah saatlerinde bulutlu başlayacak. Güneş, daha sonra kendini gösterecek. Hava, bu şekilde daha aydınlık hale gelecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselecek. Bu, yazın yaklaştığını gösteriyor.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, hava daha serin olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Günlük sıcaklık 16°C, gece ise 10°C civarında olacak. Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 18°C, gece 10°C civarında olacak. Salı günü, 20 Mayıs 2025, hava yer yer sağanak yağışlarla birlikte devam edecek. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 9°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Serin günlerde uygun kıyafetlerle vücut ısısını dengelemek gereklidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek olası kazaların önüne geçebilir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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