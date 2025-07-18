Ordu 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla şekillenecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselebilecek. Nem oranı ise %66 civarında olacak. Rüzgarın hızı 10.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak. 19 Temmuz Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak. 20 Temmuz Pazar günü ise, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu gün sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 21 Temmuz Pazartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde yağışların etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak takip etmelidir. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve sürüş esnasında dikkatli olmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz durumların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.