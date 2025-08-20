Ordu 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklığın 29°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

21 Ağustos Perşembe günü ise hava zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklığın 26°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, açık hava planları yaparken esnek olmayı gerektiriyor. 22 Ağustos Cuma günü hava güneşli ve sıcaklık 29°C olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bol su tüketmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.