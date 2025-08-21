HABER

Ordu 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 25°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Ordu'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık 16°C ile 25°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için esneklik gerektiriyor.

Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 29°C arasında seyredecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 16°C ile 33°C arasında yükselecek. Parlak güneş ışığı bekleniyor. Pazar günü daha serin bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

