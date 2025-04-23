Ordu 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının 8°C olması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu olacaktır. 25 Nisan Cuma günü de gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının ise 8°C olması ve açık bir hava olması tahmin edilmektedir.

Ordu'nun Nisan ayındaki iklimi, ortalama 116 mm yağış ve %75 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı yaklaşık 12 civarındadır. Bu günlerin artması, su baskınları ve sel risklerini artırmaktadır. Özellikle dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir.

Ayrıca, yağışların artması tarım alanlarında da su baskınları ve erozyon riskini artırır. Çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Yağışların artmasıyla hava kalitesi düşebilir. Nem oranının artması, solunum yolu hastalıklarının yayılma riskini artıracaktır. Astım ve alerji gibi hastalığı olanların hava koşullarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.