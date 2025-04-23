HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu hakkında yerel kaynaklara göre bilgi verilmiştir. Gündüz sıcaklığının 13°C, gece sıcaklığının 8°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, yağmurlu bir hava beklenmektedir. Nisan ayında Ordu'da ortalama gündüz sıcaklığı 5.5°C, gece sıcaklığı ise 0°C civarındadır.

Ordu 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

24 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının 8°C olması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu olacaktır. 25 Nisan Cuma günü de gündüz sıcaklığının 14°C, gece sıcaklığının ise 8°C olması ve açık bir hava olması tahmin edilmektedir.

Ordu'nun Nisan ayındaki iklimi, ortalama 116 mm yağış ve %75 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı yaklaşık 12 civarındadır. Bu günlerin artması, su baskınları ve sel risklerini artırmaktadır. Özellikle dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir.

Ayrıca, yağışların artması tarım alanlarında da su baskınları ve erozyon riskini artırır. Çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Yağışların artmasıyla hava kalitesi düşebilir. Nem oranının artması, solunum yolu hastalıklarının yayılma riskini artıracaktır. Astım ve alerji gibi hastalığı olanların hava koşullarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandıBaronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.