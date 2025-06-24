Ordu 24 Haziran Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı ortalama değerleriyle uyumludur.

25 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Perşembe günü hafif yağmur, Cuma günü ise bulutlu ve güneşli bir hava durumu tahmin ediliyor. Cumartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar muhtemel. Pazar ve Pazartesi günleri kısmen güneşli hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Hava koşullarına göre esnek plan yapmak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.