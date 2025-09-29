HABER

Ordu 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu yağmurlu ve bulutlu olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olacak. Rüzgar hızı kuzey-batı yönünden saatte 3.21 km olarak bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 30 Eylül Salı günü hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 17°C ile 15°C arasında değişecek. 1 Ekim Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 14°C olarak tahmin ediliyor. 2 Ekim Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 11°C arasında değişecek. 3 Ekim Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. 4 ve 5 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 23°C ile 24°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar giyin. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takın. Güneş kremi kullanın. Cildinizi korumanız önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yağmurluk veya şemsiye bulundurun. Bu, olası sürprizlere karşı sizi korur. Hava durumunu düzenli olarak takip edin. Planlarınızı güncel bilgilere göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenize yardımcı olur.

