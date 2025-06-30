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Ordu 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu 22°C civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor.

Ordu 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu 22°C civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 13°C olacak. Hava koşulları değişken olabilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır.

1 Temmuz Salı günü yer yer sağanaklarla sıcaklık 24°C olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile sıcaklık 21°C civarında seyredecek. 3 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 21°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 23°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava ile 25°C civarında seyredilmesi bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmalısınız. Sıcaklıklar 20°C ile 25°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek, esnekliğinizi artıracaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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