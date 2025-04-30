Ordu 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, alçak bulutların hakim olduğu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 7°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki nem oranını artırabilir. Hava kalitesi düşebilir.

1 Mayıs Perşembe günü, kısa süreli sağanak yağışlar olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cuma günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 10°C arasında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü alçak bulutlar devam edecek. Sıcaklıklar 13°C ile 6°C arasında ölçülecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektirir. Özellikle sıcaklıkların 10°C'nin altına düşebileceği günlerde, uygun giyinmek önemlidir. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, hava kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bölgedeki yüksek nem oranı, alçak bölgelerde su birikintilerinin oluşmasına yol açabilir. Su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Sürüş hızınızı azaltmak ve güvenli mesafeyi korumak önerilir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde alçak bulutlar ve yağışlar ile serin ve nemli bir hava bekleniyor. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu ve güvenli hale getirebilirsiniz.