Ordu 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 29°C, 2 Eylül Salı günü 28°C, 3 Eylül Çarşamba günü ise 27°C civarında olması öngörülmektedir. Bu dönemde yüksek nem oranı ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin gerekli önlemleri alması, ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında olup, uygun koşullar sunmaktadır.