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Ordu 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 05 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Ordu'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Ordu 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 19°C civarında belirlenecek. Sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında değişecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

6 Mayıs Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. 9 Mayıs Cuma günü ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişecek.

Ordu'nun Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 10.3°C ile 15.7°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 134 mm olacak. Ay boyunca 14 yağmurlu gün görülecek. Nem oranı ise %77 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülmektedir. Özellikle 8 ve 9 Mayıs tarihlerindeki olası gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu tür hava koşullarında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Elektrikli cihazları kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Su birikintilerinden uzak durmak da önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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