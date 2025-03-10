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Ordu'da 24 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti: 'Borç' iddiası kahretti!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 23:37
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 24 yaşındaki genç, av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. İddiaya göre T.Ş. borçları yüzünden bunalıma girdi. Anne ve baba silah seslerinin ardından eve gitti ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Ordu'da 24 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti: 'Borç' iddiası kahretti!

İddialara göre, borçları yüzünden bunalıma giren 24 yaşındaki T.Ş., ailesini bankaya gönderdikten sonra evde av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti. Silah sesini duyan komşuları, aileyi arayarak durumu anlattı. Eve gelen anne ve baba, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İŞE GİRECEKMİŞ

Evin tek oğlu olan T.Ş.'nin annesi evin önünde saatlerce ağıt yakarak gözyaşı döktü. T.Ş.'nin işten çıktığı ve Ünye Limanı'nda bir tersanede yeni işe gireceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ordu
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