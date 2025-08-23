HABER

Ordu’da avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı

Ordu'da, avukat Muhammed Emre Tomakin, elindeki pakette meydana gelen patlamada yaralandı.

Ordu’da avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Ofisinden elinde paketle çıkan Tomakin’in, bir süre sonra taşıdığı pakette patlama meydana geldi. Patlama sonucu Tomakin, el ve yüz bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tomakin, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, Ordu Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Paket içerisinde batarya olabileceği değerlendirilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

