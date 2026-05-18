Ordu’da bir haftada 20 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 20 bin 595 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 52 yaralanmalı ve 1 ölümü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 61 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 43 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 176 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 168 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 421 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 355 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 78 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 20 bin 595 araç kontrol edildi, 3 bin 124 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 44 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

