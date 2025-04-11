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Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında ölen işçinin cenazesi defnedildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde dün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisindeki iş kazasında ölen işçinin cenazesi defnedildi

Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından 26 yaşındaki Altun için Karakışla Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Altun'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, anne Zekiye ve baba Muammer Altun'a başsağlığı diledi.

Üç kardeşten biri olan Soner Altun'un nişanlı olduğu ve bu yaz için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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