HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı: Bazı yollar kapandı, ulaşımda aksamalar oldu

Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı: Bazı yollar kapandı, ulaşımda aksamalar oldu

07.03.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri, heyelanlara neden oldu. Yamaçlardan yollara düşen toprak ve kaya parçaları sebebiyle bazı yollar kapandı ve ulaşımda aksamalar oldu.

Ordu'da eriyen karlar heyelanlara yol açtı: Bazı yollar kapandı, ulaşımda aksamalar oldu

Kentte yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar, birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu.

Kent genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapandı.

ORDUDA-ERIYEN-KARLAR-HEYELANLARA-YOL-AC_599079_177329

Ekiplerin yaptığı müdahalelerle yollar yeniden açıldı.

Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alındı.

Karların erimesiyle, toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

DEİK Başkanı Nail Olpak: "Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik"DEİK Başkanı Nail Olpak: "Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik"
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı dron ile görüntülendi Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı dron ile görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ordu heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

Kirli çark, tuvalette deşifre oldu! Sahte rapor şebekesi çökertildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.