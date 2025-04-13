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Ordu’da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ordu’da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt Tarafından, İnsan Ticareti ve Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek, Yer Temin Etmek veya Kolaylaştırmak’ suçlarını örgütlü olarak işledikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

Adli makamlardan alınan iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı sonrası 3 ay süre ile icra edilen teknik ve fiziki takipler sonrası yapılan operasyonda 11 kişi dün yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhşa zorlanan 9 kadın da kurtarıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu fuhuş operasyonu
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