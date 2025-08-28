HABER

Ordu’da görevli polis memuru kalp krizine yenik düştü...

Ordu’nun Ünye ilçesinde görev yapan 41 yaşındaki polis memuru Abidin İşçiler, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan İşçiler, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 41 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği personeli Samsun nüfusuna kayıtlı Abidin İşçiler (41), Ünye'deki evinde gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru İşçiler'in Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı ve atama sonrası Akkuş İlçe Emniyet Amirliğinde görevlendirildiği bildirildi.

Evli ve 3 çocuk babası İşçiler, yarın memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenleyecek cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

