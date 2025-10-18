HABER

Ordu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Ordu’da üniversite öğrencisi genç, halı sahada aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Ordu’da halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Erkek (21), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Gencin rahatsızlığının sürmesi üzerine adrese acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Erkek, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, aileye başsağlığı diledi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

