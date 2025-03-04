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  4. Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

04.03.2025 19:42
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu.

Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı, bu esnada bölgede bulunan alternatif bir yoldan ulaşım sağlanmaya başlandı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu heyelan
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