Ordu’da jandarma 31 şüpheliyi yakaladı: 19 tutuklama

Ordu’da jandarma ekiplerince son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 100 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 19’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında Trafik Jandarması Timleri tarafından 17 bin 841 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen 30 operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’, 28’i hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’, 1’i hakkında ise ’uyuşturucu madde kullanımını özendirme’ suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 99 gram esrar, 6 gram skunk, 15 gram sentetik kannabinoid, 2 gram kokain, 11 adet ecstasy hap, 6 kök skunk bitkisi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen operasyonlarda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet gümrük kaçağı otomobil, 2 adet plaka, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 420 adet tabanca mühimmatı, 136 bin 600 adet boş makaron, 12 adet elektronik sigara, 7 bin 480 adet dolu makaron, 3 kilogram nargile tütünü ve 75 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

