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Ordu’da polis ekipleri, halkın güvenliği için bilgilendirdi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bilgilendirici program düzenlendi.

Ordu’da polis ekipleri, halkın güvenliği için bilgilendirdi

Altınordu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda, vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, stantları ziyaret edenlere güvenlik konularında çeşitli bilgiler verdi. Polis ekipleri, Siber Suçlar (SİBERAY), Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) faaliyetlerini de anlatırken, uygulamaları cep telefonlarına yüklemek isteyen kadınlara yardımcı oldu. Bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Ordu
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