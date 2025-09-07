HABER

Ordu'da sağanak sonrası sel ve su baskınları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan, gece şiddetini arttıran ve yaklaşık 20 dakika etkili olan yağışın ardından Kurtuluş ve Dumlupınar Mahalleleri’nde su baskınları ve küçük çaplı sel meydana geldi.

VATANDAŞLAR SAĞANAĞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

