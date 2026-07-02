HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 2 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 27 derece civarında seyredecekken, gece saatlerinde 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif bir esintiyle esecek. Bu hafta boyunca benzer hava koşulları devam edecek, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. Sıcak günlerde güneşten korunmak adına şapka kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %53 civarında. Bu güzel hava koşulları, Ordu'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 20 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığı 23 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak önemli. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca, gün boyunca bol su içmek de faydalı. Susuz kalmamak için bu adımı unutmamalısınız. Gece saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir hırka veya ceket almanızda yarar var. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen bir giysi tercih edebilirsiniz. Bu önlemlerle Ordu'daki güzel hava koşullarının tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacakTıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak
Bolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrolBolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.