Ordu Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %53 civarında. Bu güzel hava koşulları, Ordu'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 20 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığı 23 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak önemli. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca, gün boyunca bol su içmek de faydalı. Susuz kalmamak için bu adımı unutmamalısınız. Gece saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir hırka veya ceket almanızda yarar var. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen bir giysi tercih edebilirsiniz. Bu önlemlerle Ordu'daki güzel hava koşullarının tadını çıkarabilirsiniz.