Ordu Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Şubat 2026 tarihinde hava durumu artan bulutlulukla birlikte 16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek ve nem oranı %66 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 11.2 kilometreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında dalgalanacak. 14 Şubat'ta sağanak yağmur öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli takip etmek önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlulukla birlikte 16 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %66 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 11.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati ise 17:59’dur.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 18 derece civarında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü ise 15 derece civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları 11 ile 20 derece arasında değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

