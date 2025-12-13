HABER

Ordu Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13-16 Aralık 2025 tarihlerinde hava durumu genel olarak hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 7-11 derece arasında değişecek, hissedilen sıcaklık ise 4-9 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %84-97 arasında seyredecek, rüzgar hızı ise 4-34 km/saat dolaylarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız öneriliyor. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek serin havalarda sağlığınızı koruyacaktır.

Devrim Karadağ

Ordu'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 8 - 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 - %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 7 km/saat dolaylarında olacak. Gün doğumu saati 07:46. Gün batımı saati 17:01 olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 - 10 derece civarında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu yine hafif yağmurlu. Bu gün için sıcaklıklar 8 - 9 derece aralığında bekleniyor. 16 Aralık Salı günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık bu gün 7 - 9 derece arasında olacak. Hissedeceğiniz sıcaklık 4 - 6 derece arasında değişecek. Nem oranları %86 - %97 arasında olacak. Rüzgar hızları 16 - 34 km/saat dolaylarında seyredecek. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:47 - 17:02 olacak.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları genel olarak yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız önemlidir. Islanmamak için bu ekipmanlar faydalı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınıza katkı sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece, Ordu'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olursunuz. Gününüzü daha konforlu geçirmeniz mümkün.

