Ordu Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 8 - 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 - %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 7 km/saat dolaylarında olacak. Gün doğumu saati 07:46. Gün batımı saati 17:01 olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 - 10 derece civarında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu yine hafif yağmurlu. Bu gün için sıcaklıklar 8 - 9 derece aralığında bekleniyor. 16 Aralık Salı günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık bu gün 7 - 9 derece arasında olacak. Hissedeceğiniz sıcaklık 4 - 6 derece arasında değişecek. Nem oranları %86 - %97 arasında olacak. Rüzgar hızları 16 - 34 km/saat dolaylarında seyredecek. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:47 - 17:02 olacak.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları genel olarak yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız önemlidir. Islanmamak için bu ekipmanlar faydalı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınıza katkı sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece, Ordu'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olursunuz. Gününüzü daha konforlu geçirmeniz mümkün.