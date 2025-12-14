HABER

Ordu Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Aralık 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. Devamında, 15 Aralık'ta zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanacak. Bu dönemde, yağışlı ve serin hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez mont almak, soğuktan korunmak için kat kat giyinmek önemlidir.

Ufuk Dağ

Ordu'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte 16 kilometre civarında olacak. Hava durumu, hafif yağmur ve serin koşullarla geçecek.

Önümüzdeki günlerde 15 Aralık Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü yağmur geçişleri devam edecek. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgardan korunabileceğiniz yerlerde bulunmanız önerilir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

