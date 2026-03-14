Ordu Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gün boyu hava sıcaklıkları 13 ile 6 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde hava ılıman hale gelecek. Bu, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir zaman sunuyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları biraz daha düşebilir. Akşam planlarınızı yaparken yanında bir kat daha giysi bulundurmanızda fayda var. Rüzgar hafif olacak. Nem oranı ise orta seviyelerde kalacak. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 6 derece arasında olacak. 16 ve 17 Mart Pazartesi ve Salı günleri kısa süreli sağanaklar görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 10 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edebilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 14 Mart Cumartesi günü Ordu'da hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.