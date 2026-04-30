İzmir'de 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada lojistik firmasının sahibi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın karşı şeride geçerek aralarında polis otosunun da bulunduğu 10 araca çarpması sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, aracı işleten lojistik firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Evka-3 sapağı 57. Topçu Tugayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 KB 8376 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

İZMİR'DEKİ KAZADA 1 POLİS ŞEHİT OLDU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tır, aralarında bir polis ekip aracının da bulunduğu toplam 10 araca çarparak durabildi. Kazada, polis ekip aracında görevli polis memuru Serkan Hızlı (34) şehit olurken, kazaya karışan tır şoförü ve bir motosiklet sürücüsü daha olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, tırı işleten lojistik firmasının sahibi R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli R.A. hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

30 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

