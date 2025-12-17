Ordu Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu bölgenin farklı noktalarında değişkenlik gösterecek. Altınordu'da sıcaklık 1 - 2 derece civarında bekleniyor. Ünye'de ise sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Bu farklılıklar, Ordu'nun coğrafi yapısından kaynaklanmaktadır.

Bugün Ordu'da hava genellikle bulutlu. Sıcaklık 1 - 11 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 kilometre/saat arasında seyredecek. Nem oranı %80 - %90 düzeyinde olacak. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi yaratacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu iyileşecek. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 - 13 derece arasında bekleniyor. Güneşli bir hava hakim olacak. 19 Aralık Cuma günü de benzer koşullar sürecek. Sıcaklıklar 10 - 13 derece arasında devam edecek ve hava güneşli kalacak. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 11 - 12 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlayacak. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

Ordu'daki hava durumu 17 Aralık'ta değişken olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları ılıman hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Kişisel bakımınıza özen göstermek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.