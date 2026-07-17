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Ordu Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu 19 - 22 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarının genel olarak ılıman olması bekleniyor. Rüzgar saatte 2,86 km hızla eserken, nem oranı %73 seviyesinde kalacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların artması ve güneşli günlerin yaşanması öngörülüyor. 18 Temmuz'da hava sıcaklığı 19 - 22 derece, 19 Temmuz'da ise 20 - 23 derece olacak.

Ordu Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Ordu'da hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık bu aralıkta değişecek. Zaman zaman sağanaklar görülebilir. Rüzgar hızı 2,86 km/sa civarında. Nem oranı ise %73 seviyesinde. Bu durum, Ordu'da hafif yağışların ve ılıman sıcaklıkların olduğu bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Ordu'da daha sıcak ve güneşli günler bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19 - 22 derece civarında olacak. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması tahmin ediliyor. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülüyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında olacak. Hava yine çoğunlukla güneşli geçecek.

Bu süreçte Ordu'da hava durumu daha sıcak ve güneşli bir hale gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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