Ordu Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Ordu'da hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık bu aralıkta değişecek. Zaman zaman sağanaklar görülebilir. Rüzgar hızı 2,86 km/sa civarında. Nem oranı ise %73 seviyesinde. Bu durum, Ordu'da hafif yağışların ve ılıman sıcaklıkların olduğu bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Ordu'da daha sıcak ve güneşli günler bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19 - 22 derece civarında olacak. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması tahmin ediliyor. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülüyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında olacak. Hava yine çoğunlukla güneşli geçecek.

Bu süreçte Ordu'da hava durumu daha sıcak ve güneşli bir hale gelecek.