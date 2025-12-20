Ordu Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 7-8 km/saat olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %60-80 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:49, gün batımı saati ise 17:02 olarak bekleniyor.

Bu gün açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Ancak gün ilerledikçe hava sıcaklıkları düşebilir. Akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek önemlidir. Bu durum, gece üşümemeniz için faydalı olacaktır.

21 Aralık Pazar günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12-13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. 22 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine 12-13 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10-11 derece arasında seyredek. Bu günlerde de akşam saatlerinde sıcak giyinmek önemlidir.

Hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olur.