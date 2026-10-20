Ordu Hava Durumu! 20 Ekim Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu, Karadeniz’in güzel şehirlerinden biridir. Ekim ayında değişken hava koşullarıyla tanınır. Bugünkü hava durumu, Ordu'da yaşayanlar için güzel haberler taşıyor. 20 Ekim 2026 tarihinde beklenen sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık, Ekim ayı için oldukça hoş bir hava sunuyor. Şehirde dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam oluşuyor.

Hava genel olarak açık ve güneşli. Bu, yürüyüş yapmak ya da etkinlikler düzenlemek isteyenler için büyük bir fırsat. Güneş bol ışık veriyor. Ordu'nun doğal güzelliklerine hayran kalmamak elde değil. Parklarda ya da sahilde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Dondurmanızı alıp Karadeniz'in serin sularına atılabilirsiniz. Havanın güzel olması, yaz sıcaklarını yeniden yaşatıyor. Bugünkü hava mükemmel!

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ortasından itibaren yağışlı hava bekleniyor. Bu, sıcaklıkların 15 derece civarına düşmesine neden olacak. Dışarı çıkarken hava şartlarını kontrol etmek önemli. Uygun kıyafetler seçmek de gerekecek. Havanın ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalı. Kapalı mekânlara geçiş yapma ihtimalini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Açık havada yapılacak aktivitelerde uygun kıyafetler tercih edilmeli. Dışarıda kalacaksanız, bir şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak akıllıca. Ordu'da Ekim ayı ortası harika bir gün sunuyor. Ancak yağışlı havalara hazırlıklı olmak, daha rahat bir deneyim sağlar.