Ordu Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 13 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. Ordu'da bugünkü hava, serin ve bulutlu bir atmosferi işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişmeyecek. Hafif yağışlı ve serin koşullar devam edecek. 21 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanacak. Sıcaklıkların 11 ile 19 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 23 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ile 19 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olabilir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler seçmekte yarar var. Bu şekilde Ordu'daki hava koşullarına uygun bir gün geçirebilirsiniz.