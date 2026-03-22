Ordu Hava Durumu! 22 Mart Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 16 kilometre/saat olacak. Rüzgarın yönü güneydoğu istikametinde seyredecek. Nem oranı ise %74 civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 06:31 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 18:44 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde bulutlu ve hafif yağışlı devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 11 derece civarında ölçülecek. Salı günü 12 derece civarına yükselebilir. Çarşamba günü sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar 15-16 kilometre/saat arasında değişecek. Yönü güneydoğu ile güney arasında olacak. Nem oranı %74-76 civarında kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 06:31-18:44 aralığında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarıda bulunanların hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının 15-16 kilometre/saat civarında olacağı öngörülüyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisi dikkate alınmalıdır. Nem oranının yüksek olması sıcaklığı daha düşük hissettirebilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önemlidir. Kat kat giyinmek konforu artıracaktır.