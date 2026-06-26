Ordu Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Ordu hava durumu nasıl?

26 Haziran 2026 Cuma günü Ordu'da hava durumu ılık ve güzel olacak. Karadeniz İklimi'nin etkisi hissedilecek. Gündüz hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece ise 14 derece bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %30 seviyelerinde kalacak. Bu durum, hava koşullarının genellikle kuru olacağı anlamına geliyor. Gün boyunca ara sıra yağışlı hava da görülebilir.

Bu hava koşullarında, gündüz hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. İnce bir ceket bulundurmak faydalıdır. Ayrıca, yağışlı hava ihtimali için yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalısınız.

27 Haziran Cumartesi'de hava sıcaklığı 23 derece civarında olacak. 28 Haziran Pazar'da da 23 derece seviyeleri bekleniyor. Her iki gün için yer yer sağanaklar ve hafif yağmurlar öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Gerektiğinde uygun önlemler alınmalıdır.

Ordu'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Ancak, ara sıra yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.