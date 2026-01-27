HABER

Ordu Hava Durumu! 27 Ocak Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 27 Ocak 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 9 derece arasında değişiklik gösterecek. Hissedilen sıcaklık ise 16 derece civarında olması bekleniyor. Ortalama nem oranı yüzde 85 iken rüzgar hızı 17.8 km/saat olarak ölçülüyor. Değişken hava koşulları, dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edilmesini gerektiriyor. Gelecek günlerde hava şartları farklılık gösterecektir.

Ufuk Dağ

Ordu'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Bölge sakinleri için değişken koşullar sunulmaktadır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 9 derece arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık ise 16 derece civarında olacaktır. Ortalama nem oranı %85 olarak beklenmektedir. Rüzgar hızı 17.8 km/saat ölçülmektedir. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati ise 17:40’tır.

Ordu'da bugün hava durumu değişken bulutlulukla birlikte ılımandır. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu farklı koşullar sergileyecektir. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 16 ile 5 derece arasında olacaktır. O gün bulutlu bir hava beklenmektedir. 29 Ocak Perşembe güneşli bir gün olacaktır. Bu gün hava sıcaklıkları 17 ile 9 derece arasında olacak. 30 Ocak Cuma günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Ordu'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol ediniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler almak faydalı olacaktır.

