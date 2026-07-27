Ordu Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 27 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı %75 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 1-3 km/s arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu sıcak geçecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar yine 27-28 derece arasında seyredecek. 30 Temmuz Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27 derece civarında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde sıcaklıklar yüksek olacağı için dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak cilt koruması sağlar. Ayrıca bol su içmek vücudun su dengesini korur. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Ordu'da 27 Temmuz Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumunun genellikle güneşli ve sıcak olacağı görülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alarak keyifli vakit geçirebilecekleri söylenebilir.