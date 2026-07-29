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Ordu Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ordu'da hava durumu 20 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 25-28 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20-27 derece arasında değişecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Ordu Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Ordu'da hava durumu 20 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-28 derece arasında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-20 derece seviyelerinde olacak. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli. Akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Ordu'da bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün ile başlıyor. Akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, gün boyunca açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Akşam saatlerinde ani hava değişimleri olabilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu 20-27 derece arasında değişecek. Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hafta sonu çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle akşam saatlerinde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ıslanmaktan korur.

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ordu'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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